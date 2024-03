© Foto: picture alliance / imageBROKER | Firn



Der Kakao-Preis hat einen historischen Höchststand erreicht und ist auf über 10.000 US-Dollar pro Tonne gestiegen. Nach der Kostenexplosion stehen Lindt, Hershey, Mondelez und andere Schokoladenhersteller unter Zugzwang.Verbraucher könnten die Auswirkungen durch höhere Preise oder kleinere Schokoladenprodukte zu spüren bekommen, besonders da das bevorstehende Osterfest eine Hochzeit für den Schokoladenkonsum darstellt. Die Futures für Kakao stiegen am Dienstag in New York um bis zu 4,5 Prozent auf 10.080 US-Dollar. EU-Vorschriften, die den Verkauf von Produkten aus Gebieten, in denen Wälder zerstört wurden, einschränken sollen, könnten die Versorgung in Europa zusätzlich erschweren. Der …