Der Bitcoin steigt wieder über 71.000 USD und macht damit den jüngsten Kurseinbruch vergessen. Es ist nicht einmal eine Woche her, als die Kryptowährung auf ein Tief bei rund 60.700 USD gefallen war. Der Kurs hat sich von dem deutlichen Rücksetzer aber in kürzester Zeit erholt. Die hohe Volatilität und der dynamische Rebound in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...