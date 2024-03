Die Aktien des Elektroautoherstellers Fisker sind am Montag nach dem Scheitern der Verhandlungen mit einem potenziellen Partner aus der Automobilindustrie erneut stark gefallen und wurden vorübergehend vom Handel ausgesetzt. Jetzt prüft die NYSE ein Delisting der Aktie. Anfang März hatte Fisker bereits eine "Going Concern"-Warnung herausgegeben und erklärt, dass erhebliche Zweifel an der Fähigkeit zur Fortführung des Unternehmens bestünden. Die Hoffnung auf Rettung durch einen großen Automobilhersteller, ...

