Die Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs haben den europäischen Chemiesektor wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. Angesichts der Schwierigkeiten der Chemiebranche 2023 liege die Latte für 2024 niedrig und eine gewisse Erholung sei bereits eingepreist, erklärte Analystin Georgina Fraser in ihrer am Dienstag vorliegenden Studie.Allerdings dürfte es in puncto Erholung große Unterschiede zwischen den Unternehmen geben, bestimmt durch die Preissetzungsmacht und die Anfälligkeit gegenüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...