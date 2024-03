18.400 Punkte - DAX hat seit Jahresbeginn rund 10% zugelegt. Entspricht sonst einer sehr guten Gesamtjahres-Performance. Weshalb nicht nur die Aussicht auf fallenden Zinsen die Rally antreibt, was nach Ostern zu erwarten ist und wie sich die so genannte Relative Stärke bemerkbar macht, erfahren Sie in diesem Interview mit Julius Weiß, HSBC.