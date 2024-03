NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Rekordständen am vergangenen Donnerstag und leichten anschließenden Rücksetzern haben die US-Börsen am Dienstag ihre Stabilisierung fortgesetzt. Am US-Anleihemarkt legten die Renditen unterdessen leicht zu. Die aktuellen Daten des Conference Board zum Verbrauchervertrauen im März bewegten unterdessen kaum.

Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,08 Prozent auf 39 343,02 Punkte zu. In der Woche zuvor hatte der bekannteste Wall-Street-Index bei etwas unter 39 900 Zählern eine neue Bestmarke erreicht.

Der marktbreite S&P 500 stieg am Dienstag um 0,29 Prozent auf 5233,14 Zähler. Für den von Technologieaktien dominierten Nasdaq 100 ging es um 0,52 Prozent auf 18 371,35 Punkte hoch. Auch diese beiden Indizes hatten am Donnerstag alte Rekorde gebrochen./ck/mis

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711