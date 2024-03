Wasserstoff-Aktien sind weiter aus der Mode. Selbst gute Nachrichten wurden in den zurückliegenden Monaten immer wieder abverkauft und die Erholung der Papiere von Pure-Playern abgewürgt. So auch am Dienstag bei der Aktie des britischen Elektrolyse-Spezialisten ITM Power, die trotz positiver News und einem freundlichen Marktumfeld im Minus notiert.So konnten die Briten einen "Meilenstein" in der Zusammenarbeit mit der japanischen Sumitomo Corporation vermelden. Denn die Lieferung und Installation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...