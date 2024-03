Vaduz (ots) -Für die Neuausrichtung des Liechtensteinischen Rundfunks (LRF) hat die Regierung zwei neue Mitglieder in den Verwaltungsrat von Radio Liechtenstein bestellt. Dabei handelt es sich um Personen mit ausgewiesenen Erfahrungen und Kenntnissen in der Radiobranche. Sie sollen den Verwaltungsrat unter der Führung von Jürg Bachmann unterstützen, den Landessender als Service Public neu zu positionieren.Andreas Schefer begann seine Radiokarriere beim Regionaljournal der SRG, als dieses noch für die Ostschweiz und Liechtenstein ausgestrahlt wurde. In den folgenden Jahren hat Andreas Schefer innerhalb der SRG verschiedene Aufgaben erfüllt und Positionen bekleidet. So war er unter anderem Leiter des damaligen DRS3. In den letzten acht Jahren amtete Andreas Schefer als Präsident der SRG Deutschschweiz und war in dieser Funktion auch Mitglied des Verwaltungsrates der SRG.Nik Eugster bekleidete verschiedene leitende Funktionen bei Privatradios in der Schweiz und moderierte selbst Radiosendungen. Er berät Unternehmungen im Kommunikationsbereich und ist Dozent für Radiokurse am Medienausbildungszentrum Luzern (MAZ). Er war Vorstandsmitglied des Verbandes Schweizer Privatradios (VSP) und seit 2017 Verwaltungsrat der Swiss Media Cast AG, die die Programme der Privatradios und der SRG verbreitet."Es freut mich sehr, dass wir mit Andreas Schefer und Nik Eugster zwei profilierte Radioexperten aus dem öffentlichen und dem privaten Rundfunk für den Verwaltungsrat von Radio Liechtenstein gewinnen konnten. Mit ihrer Expertise können Sie den LRF bei der Neuausrichtung unmittelbar unterstützen", so Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni.Die Regierung dankt den beiden neu bestellten Mitgliedern für ihre Bereitschaft, im Verwaltungsrat des Liechtensteinischen Rundfunks mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltMarkus Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 60 09markus.biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100917472