Die Bemühungen Chinas, die Produktivität anzukurbeln und die Wirtschaft angesichts der herrschenden Immobilienkrise zu stützen, könnten laut einer neuen Untersuchung der New Yorker Fed "bedeutenden Aufwärtsdruck" auf die US-Inflation ausüben. Infolgedessen könnten sich die bevorstehenden Zinssenkungen weiter verzögern.Die Kreditvergabe an Chinas Fabriken hat sich in den letzten Jahren stark beschleunigt, da die Behörden versuchen, die verringerte Kreditvergabe an den Immobiliensektor auszugleichen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...