Hagen Ernst, Stellvertretender Leiter Research und Portfoliomanagement bei DJE Kapital AG kommentiert im Anlegermagazin Mein Geld online die Lage der Wohnimmobilien Wohnungsnot in Deutschland herrscht bereits seit geraumer Zeit. Zuzug und steigende Ansprüche bei Wohnraum führen insbesondere in den größeren Ballungsräumen zu steigender Nachfrage und Wohnungsmangel. Infolge der Krise am Immobilienmarkt hat sich das Problem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...