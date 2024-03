TOKYO, Mar 26, 2024 - (ACN Newswire) - TANAKA Holdings Co., Ltd., eine reine Holdinggesellschaft der Tanaka Precious Metals Group, hat heute bekanntgegeben, dass sie einen Vertrag uber einen sogenannten Green Loan mit der Mizuho Bank, Ltd. abgeschlossen hat, um den Bau des neuen Hauptsitzgebaudes zu finanzieren, das im April dieses Jahres bezogen werden soll. Das Projekt hat von der Japan Credit Rating Agency, Ltd. im Rahmen der Green Loan Framework Evaluation die Bewertung Green 1(F)* erhalten.Perspektivische Darstellung des neuen Hauptsitzgebaudes*Green 1 ist die hochste Einstufung fur grune Finanzierung, die sowohl in Bezug auf die Umweltfreundlichkeit als auch auf Management, Betrieb und Transparenz die hochste Bewertung erhalt, im Rahmen einer umfassenden Bewertung (JCR Green Finance Evaluation), die auf Umweltfreundlichkeit basiert und Management, Betrieb und Transparenz berucksichtigt.Unser Unternehmen bietet nicht nur Edelmetalle, die eine knappe Ressource sind, in einer Vielzahl von Produkten und Rohstoffen fur Industrie-, Vermogens- und Schmuckzwecke an, sondern setzt sich auch fur die Wiederverwertung von Ressourcen durch Edelmetallrecycling ein. Daruber hinaus werden wir in Zukunft noch hohere Ziele und eine breitere Perspektive anstreben, um eine kohlenstoffneutrale und recyclingorientierte Gesellschaft zu verwirklichen. Bereits im Geschaftsjahr 2022 haben wir die "Erklarung von TANAKA Precious Metals zur Kohlenstoffneutralitat" vorgelegt, in der wir erklaren, dass wir unsere CO2-Emissionen im Jahr 2050 auf null senken wollen. Um dies zu erreichen, arbeiten wir an verschiedenen Aktivitaten zum Schutz der Umwelt in unseren Werken und Anlagen. Bei dem neuen Hauptsitzgebaude, das Gegenstand der Finanzierungsmabnahme ist, wurde nicht nur die Umweltbelastung wahrend der Bauarbeiten gesenkt, durch den Einsatz hocheffizienter Ausstattung und die aktive Nutzung naturlicher Energie wird im Vergleich zu konventionellen Gebauden auch der Energieverbrauch um 51% reduziert, womit das Projekt den Standard "ZEB (Zero Energy Building) Ready" erfullt. Neben der Tatsache, dass die Finanzierungsmittel fur ein Gebaude verwendet werden, das diesem Standard entspricht und als umweltfreundlich bewertet wurde, ist dieser grune Kredit auch deshalb zustande gekommen, weil die Ubereinstimmung zwischen den bisherigen Zielsetzungen von TANAKA Precious Metals und den Umsetzungszielen gruner Finanzierung gewurdigt wurde.Die Tanaka Precious Metals Group wird sich weiterhin fur die Losung globaler okologischer und gesellschaftlicher Probleme engagieren und zur Verwirklichung einer ausgewogenen und wohlhabenden Gesellschaft beitragen, indem sie Produkte anbietet, die die einzigartigen Eigenschaften von Edelmetallen nutzen und den Kreislauf knapper Edelmetallressourcen ausschopfen.Uberblick uber den Green Loan:Kreditvertrag (1)Abschlussdatum: 29. Mai 2023Kreditgeber: Mizuho Bank, Ltd.Kreditlaufzeit: 31. Mai 2023 bis 31. Mai 2033 (10 Jahre)Kredithohe: 1,5 Milliarden YenFinanzierungszweck: Ausgaben in Zusammenhang mit dem Bau des neuen Hauptsitzgebaudes in Nihonbashi Kayaba-cho, Tokio, JapanKreditvertrag (2)Abschlussdatum: 19. Marz 2024Kreditgeber: Mizuho Bank, Ltd.Kreditlaufzeit: 29. Marz 2024 bis 31. Marz 2034 (10 Jahre)Kredithohe: 3,5 Milliarden YenFinanzierungszweck: Ausgaben in Zusammenhang mit dem Bau des neuen Hauptsitzgebaudes in Nihonbashi Kayaba-cho, Tokio, JapanUber TANAKA Precious MetalsSeit der Grundung im Jahr 1885 hat TANAKA Precious Metals ein breit gefachertes Angebotsspektrum im Edelmetallbereich aufgebaut. In Japan ist das Unternehmen, gemessen am Volumen der gehandelten Edelmetalle, Marktfuhrer. Im Laufe seiner langen Geschichte produzierte und verkaufte TANAKA nicht nur Edelmetallprodukte fur die Industrie, sondern auch fur den Privatgebrauch, in Form von Schmuck und Vermogenswerten auch fur den Privatgebrauch. Als Edelmetallspezialisten kooperieren dabei alle Unternehmen der Gruppe, in Japan und auf der ganzen Welt, bei der Herstellung, dem Verkauf und der technologischen Entwicklung, um eine breite Auswahl an Produkten und Dienstleistungen anbieten zu konnen. Mit 5.355 Mitarbeitern erzielte die Gruppe im Geschaftsjahr 2023 einen konsolidierten Nettoumsatz von 611 Milliarden Yen (ca. 3,8 Milliarden Euro).Offizielle Homepage von TANAKA Holdingshttps://www.tanaka.co.jp/english/PresseanfragenTANAKA Holdings Co., Ltd.https://www.tanaka.co.jp/support/req/other_contact_e/index.htmlPressemitteilung: http://www.acnnewswire.com/docs/files/20240326DE.pdfSource: Tanaka Holdings Co., Ltd.Copyright 2024 ACN Newswire . All rights reserved.