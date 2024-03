Vaduz (ots) -In ihrer Sitzung vom Dienstag, 26. März 2024, hat die Regierung Priska Marxer (Vaterländische Union) als Mitglied und Angelika Gassner (Vaterländische Union) als Ersatzmitglied in die Hauptwahl- oder Hauptabstimmungskommission Unterland bestellt. Priska Marxer und Angelika Gassner werden für die verbleibende Mandatsperiode vom 1. April 2021 bis 31. März 2025 bestellt, nachdem Nora Meier (ebenfalls Vaterländische Union) ihre Demission eingereicht hat.Die Hauptwahl- oder Hauptabstimmungskommission Unterland setzt sich damit wie folgt zusammen: Elmar Gangl (Fortschrittliche Bürgerpartei) bekleidet die Rolle des Vorsitzenden. Katya Büchel-Hasler, Barbara Schwendener und Priska Marxer (alle Vaterländische Union), Raphael Haltinner, Esther Ladner und Nicole Marxer (alle Fortschrittliche Bürgerpartei), Valentin Ritter und Stephanie Robinigg (beide Freie Liste) sowie Eric Gstöhl und Gabriele Haas (beide Demokraten pro Liechtenstein) fungieren als Kommissionsmitglieder. Ersatzmitglieder sind Peter Büchel und Michaela Marxer (beide Fortschrittliche Bürgerpartei), Angelika Gassner und René Nutt (beide Vaterländische Union), Regula Ritter (Freie Liste) und Reinhard Marxer (Demokraten Pro Liechtenstein).Die Regierung dankt dem neuen Mitglied und dem neuen Ersatzmitglied für ihre Bereitschaft, in der verbleibenden Mandatsperiode mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Nora Meier dankt sie für die bisher geleistete Arbeit und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltMarkus Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 60 09Markus.Biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100917478