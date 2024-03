Um den KI-Trend nicht zu verpassen, investieren Unternehmen viel Geld in entsprechende Projekte. Allerdings lohnt sich nicht jede Ausgabe. So vermeidest du Fehlinvestitionen. In den nächsten zehn Jahren werden Unternehmen Milliarden für künstliche Intelligenz (KI) verschwenden. Davon geht Mehul Nagrani, US-Geschäftsführer bei Inmoment, in einem Beitrag bei Venture Beat aus. Das liegt daran, dass jede neue Technologiewelle erst einmal Vorfreude auslöst.AnzeigeAnzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...