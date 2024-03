Apple hat in den vergangenen Monaten einen deutlichen Rückgang im iPhone-Absatz auf dem chinesischen Markt erfahren. Angesichts wachsender Konkurrenz und einer allgemeinen Marktabschwächung reagierte das Unternehmen mit außergewöhnlichen Rabattaktionen, um die Nachfrage anzukurbeln. Die Fähigkeit, sich an diese herausfordernden Bedingungen anzupassen, wird entscheidend für Apples Zukunft in einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...