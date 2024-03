Original-Research: GESCO SE - von GSC Research GmbH



Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO SE



Unternehmen: GESCO SE

ISIN: DE000A1K0201



Anlass der Studie: Vorläufige Geschäftszahlen 2023

Empfehlung: Kaufen

seit: 26.03.2024

Kursziel: 37,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 04.01.2021, vormals Halten

Analyst: Jens Nielsen



Guidance für 2023 getroffen



Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 konnte sich auch die GESCO SE der zunehmenden konjunkturellen Eintrübung letztlich nicht entziehen. Trotz des insbesondere in den Branchen Bau, Elektro und Gesundheit sehr herausfordernden Umfeldes haben sich die Tochtergesellschaften gemäß der Meldung zu den vorläufigen Zahlen jedoch insgesamt operativ gut entwickelt.

Dies dürfte auch maßgeblich auf die im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL 25 in den Gruppenunternehmen implementierten Excellence-Programme zurückzuführen sein. Zudem hat die stärkere Ausbalancierung des Portfolios die Resilienz der Industriegruppe inzwischen deutlich erhöht. Als positiv erachten wir zudem, dass sich die im Segment Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie angefallenen Impairments mit 5,1 Mio. Euro nur am unteren Rand der ursprünglich avisierten Bandbreite von 5 bis 6 Mio. Euro bewegten.



Wenngleich sich die gesamtwirtschaftlichen Aussichten derzeit unverändert trübe darstellen, gehen wir davon aus, dass sich die GESCO-Gruppe auch unter den anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen weiterhin erfolgreich schlagen kann. Und beim Einsetzen einer konjunkturellen Erholung sollte der Konzern dann hiervon sowohl umsatzseitig als auch vor allem bei der Profitabilität überproportional profitieren können.



Nach der bereits seit Mai 2023 anhaltenden Talfahrt könnte die Notierung der GESCO-Aktie nunmehr auf dem aktuellen Niveau einen Boden gefunden haben. Bei Ansatz unseres unveränderten Kursziels von 37,50 Euro weist das Papier derzeit ein stattliches Kurspotenzial von mehr als 100 Prozent auf. Daher stufen wir den Anteilsschein der Wuppertaler Beteiligungsgesellschaft nach wie vor mit "Kaufen" ein.



