Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Die Shenzhen-Milan Bi-City Fashion Week startete am 20. März in Nanshan, Shenzhen, und enthüllte ein ausgewähltes Programm an modischen Veranstaltungen, einschließlich eines intimen Modesalons, der mit Spannung erwarteten Nanshan Fashion Parade, einer bahnbrechenden Cloud Runway Show, einer eleganten Themenmodenacht und einer spektakulären Drohnenshow. Parallel zu diesen Feierlichkeiten fand die Premiere des Werbe-Kurzfilms "NANSHAN NEW LOOK" statt, der eine Hommage an die Kleidungskultur von Nanshan darstellt. Ein Kernstück der Modewoche ist die Shenzhen-Milan New Fashion Art Exhibition, die am 14. April im historischen Nantou-Viertel des Nanshan Distrikts stattfindet. Die Ausstellung bringt neun aufstrebende Modemarken aus Nanshan'und Mailand'zusammen, darunter die italienischen Modeschöpfer VIA PIAVE 33, Meltin' Pot, Alessandro Enriquez, ALABAMA MUSE, FRANCESCA BELLAVITA sowie die innovativen Modeschöpfer aus Nanshan CHAU•RISING, PERMU, PANTTERFLY und Lynn Gong. Die Ausstellung bot eine Fülle von Stilsensationen, von der neuesten Prêt-à-porter-Kollektion bis hin zu zeitlosen Klassikern, Kunsthandwerk, beeindruckenden Kunstinstallationen und Multimedia-Präsentationen.Die Ausstellung findet in Nantou statt, einem Gebiet mit einer fast 1.700 Jahre alten Geschichte, und beleuchtet die reiche multikulturelle Kulisse von Shenzhen, die heute durch sorgfältige Bewahrung wiederbelebt wurde. Im Rahmen der Veranstaltung wurde eine wichtige Kooperationsvereinbarung von einem Würdenträger der Regierung des Bezirks Nanshan und Maria Rosa Azzolina, der Präsidentin des Italienisch-Chinesischen Instituts, unterzeichnet. Die Vereinbarung bedeutet ein verstärktes Engagement für die Förderung der kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Mailand und Nanshan und unterstreicht die globale Verflechtung der Modeindustrie.Am 20. März setzte die "Wolkenshow" der Modewoche im internationalen Salon des SIC Super Headquarters Center neue Maßstäbe, als die ursprüngliche Designermarke von Shenzhen, CHAU-RISING, ihre neueste Saisonkollektion vorstellte. Die Veranstaltung unterstrich das kontinuierliche Engagement des Bezirks für die Förderung von Innovationen im Modesektor.Mit diesem Ereignis wird die Rolle von Nanshan bei der Neudefinition der Modelandschaft eingeleitet und ein ehrgeiziger Plan zur Förderung der eigenen Designermarken in die Tat umgesetzt. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, die Wirtschaft des Modeeinkaufs zu beleben, den Aufstieg neuer unabhängiger Labels zu fördern und Chinas unabhängige Designindustrie ins weltweite Rampenlicht zu rücken. Mit einem soliden Fundament ist der Bezirk auf dem besten Weg, ein Magnet für internationale Modemarken zu werden und die Türen für weitere aufstrebende Labels zu öffnen, die das Potenzial haben, sich in der heimischen Modeszene einen Namen zu machen.