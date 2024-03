Eigentlich wollte pferdewetten.de am 28. März den Jahresabschluss 2023 vorlegen. Dieser Termin wird jedoch verschoben. Die Publikation soll nun am 30. April erfolgen. Seit dem 11. März hat pferdewetten.de mit Mark Schiedel einen neuen Interim-CFO. Er soll Zeit erhalten, sich in die Sachverhalte einzuarbeiten. Auch soll die noch nicht völlig bezogene ...

