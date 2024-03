Krypto News: MEXC Kickstarter Listing für Scotty the AI - SCOTTY-Kurs explodiert

Scotty the AI - ein Mix aus Meme- und KI-Coin - hat schon vor dem Listing an den Kryptobörsen für Aufsehen gesorgt, da im Vorverkauf innerhalb kürzester Zeit Token im Wert von mehr als 10 Millionen Dollar verkauft wurden. Nachdem frühe Käufer bereits hohe Gewinne erzielen konnten, da der Preis in der ersten Stunde nach dem Launch um mehr als 150 % gestiegen ist, geht es nun nach einer Korrektur wieder bergauf für $SCOTTY. Die Ankündigung, dass der Coin im Pre-Launch Kickstarter-Programm der Kryptobörse MEXC gelistet wurde, hat den Kurs zwischenzeitlich um mehr als 50 % explodieren lassen.

Bis morgen läuft eine Abstimmung, ob $SCOTTY auf der Kryptobörse gelistet werden soll, wobei diejenigen, die MX-Token staken, voten können und die Möglichkeit haben, bis zu 50.000 USDT über einen Airdrop zu gewinnen. Je mehr MX-Token man staked, desto höher der Airdrop, den man bekommen kann, wenn man an der Abstimmung teilnimmt. Mit dem Listing an einer zentralisierten Kryptobörse zeigt das Team von $SCOTTY, dass es auch nach dem Presale noch große Pläne für das Projekt gibt.

Was kann $SCOTTY?

Scotty the AI ist nicht nur ein weiterer Meme Coin, sondern überzeugt auch mit mehreren KI-Features. Ein eigener Sprachbot, der ChatGPT ähnelt, aber komplett auf BLockchain-Technologie und Kryptowährungen trainiert wurde, hilft Usern zu mehr Sicherheit und sich vor Scams zu schützen. Die KI analysiert Smart Contracts, erkennt verdächtige Codeschnipsel und gibt Usern eine entsprechende Warnung, wenn sie vorsichtig sein sollten. Außerdem ist eine eigene Token-Swap-Funktion integriert, die KI nutzt, um die Sicherheit zu erhöhen und die Swaps stets zu den besten Bedingungen zu ermöglichen.

(Scotty the AI Chatbot - Quelle: Scotty-Website)

Inzwischen wurde auch angekündigt, dass nicht nur weitere Listings auf mehreren Kryptobörsen geplant sind, um die Liquidität und die Sichtbarkeit von $SCOTTY zu erhöhen, sondern auch ein eigenes Play to Earn Game entwickelt werden soll. Damit würde sich $SCOTTY auch unter die Gaming-Token mischen und mit Memes, KI und Gaming drei der lukrativsten Bereiche am Kryptomarkt abdecken. Ein eigenes Play to Earn Game dürfte die Bekanntheit von Scotty the AI auch nochmal auf ein neues Level heben.

Hohe Gewinne möglich

Während gerade im Meme Coin Sektor viele Projekte kurz nach dem Launch fallen gelassen werden, da die Entwickler nur auf schnelles Geld nach dem ersten Pump aus sind, deutet bei $SCOTTY alles darauf hin, als hätte das Team noch großes vor. Nach einem erfolgreichen Launch und hohen Gewinnen, die frühe Käufer schon kurz nach dem Handelsstart erzielen konnten, geht es nach Gewinnmitnahmen der letzten Tage wieder bergauf.

(SCOTTY-Kursentwicklung - Quelle: Dextools)

Allein in den letzten 24 Stunden ist der Kurs um über 20 % gestiegen, zwischenzeitlich war das Plus bei einem Kurs von 0,018 Dollar sogar noch deutlich höher. Morgen nach der Abstimmung könnte es schnell zu einem weiteren Kurssrpung kommen und wenn das Team auch in Zukunft daran arbeitet, $SCOTTY an noch mehr Kryptobörsen zu listen und ein eigenes Ökosystem rund um den Token aufzubauen, könnte hier noch lange nicht Schluss sein. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 13 Millionen Dollar könnte der $SCOTTY-Kurs während des Bullruns noch um ein Vielfaches steigen.

