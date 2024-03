EQS-Ad-hoc: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Personalie

GFT Technologies SE: Marco Santos wird neuer CEO



26.03.2024 / 17:26 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





GFT Technologies SE: Marco Santos wird neuer CEO Stuttgart, den 26. März 2024 - Der Verwaltungsrat der GFT Technologies SE hat heute Herrn Marco Santos mit Wirkung zum 1. Juli 2024 als neuen geschäftsführenden Direktor und Chief Executive Officer (CEO) bestellt. Er tritt die Nachfolge von Marika Lulay an, die aus persönlichen Gründen keine Verlängerung ihres am 31. Dezember 2024 auslaufenden Vertrages anstrebt und mit Ablauf ihres Vertrages aus der Geschäftsführung ausscheidet. Santos wird das Unternehmen bis zum Jahresende zunächst als Co-CEO gemeinsam mit Marika Lulay führen. Marco Santos bekleidet seit 2011 führende Rollen im GFT Konzern. Zunächst war er Geschäftsführer von GFT Brasilien und übernahm dann schrittweise die Verantwortung für weitere GFT Landesgesellschaften in Amerika, einschließlich der GFT USA. Seit 2023 verantwortet er als CEO von GFT Americas die Geschäfte in ganz Nord- und Lateinamerika. Weiter hat Marika Lulay mitgeteilt, dass sie ihr Mandat als Mitglied des Verwaltungsrats zum Ende der für den 20. Juni 2024 geplanten Hauptversammlung niederlegt. Der Verwaltungsrat wird dieser Hauptversammlung vorschlagen, Marco Santos in den Verwaltungsrat zu wählen. Zudem hat der Verwaltungsrat heute beschlossen, den Vertrag mit dem CFO, Dr. Jochen Ruetz, vorzeitig um weitere fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2029 zu verlängern und diesen mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zusätzlich zum stellvertretenden CEO zu ernennen. Dr. Jochen Ruetz wird unverändert insbesondere für das Finanzressort verantwortlich sein. Kontakt:



Andreas Herzog

Head of Investor Relations & CSR Compliance

GFT Technologies SE

Schelmenwasenstraße 34

70567 Stuttgart

T +49 711 62042-383

Andreas.Herzog@gft.com

www.gft.com



Ende der Insiderinformation



