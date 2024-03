Köln, Deutschland, 26. März 2024 (ots/PRNewswire) -EirMed und p36, führende UDI-Lösungspartner, ermöglichen EUDAMED und globale, UDI-Registrierungen für atrify-KundenDie deutsche Tochtergesellschaft von 1WorldSync, atrify, kündigte heute neue Partnerschaften mit den führenden Lösungspartnern im Gesundheitswesen, p36 und EirMed Ltd (eudamed.com), an, um die UDI-Einreichungsprogramme ihrer Kunden umfassend zu unterstützen, einschließlich komplexer EUDAMED- und globaler regulatorischer Anwendungsfälle. atrify wählte beide Unternehmen aufgrund ihrer langjährigen Branchenerfahrung, ihrer etablierten Lösungen und ihres ausgezeichneten Rufs für die erfolgreiche Implementierung von UDI-Programmen aus.Mit diesen Partnerschaften wird atrify weiterhin die Veröffentlichung von Medizinproduktdaten über das Global Data Synchronization Network (GDSN) und angrenzende Anwendungsfälle wie FDA und NHS unterstützen und gleichzeitig sein Angebot für alle vertikalen Kundenbranchen über die Produkt-Content-Orchestrierungsplattform von 1WorldSync erweitern, die führende Produktinformationsmanagement- (PIM) und E-Commerce-Produktinhaltslösungen für Hersteller und Händler umfasst."Erfolgreiches Produktdatenmanagement erfordert sowohl Expertise als auch Umsetzung, und im Bereich der UDI-Regulierung sind EirMed und p36 führend im Markt", so Jochen Moll, General Manager von atrify. "Wir haben uns für EirMed und p36 entschieden, weil sie über umfassende Branchenerfahrung verfügen und die besonderen Bedürfnisse ihrer Kunden verstehen. Wir freuen uns auf den enormen Nutzen, den sie für die UDI-Dateninitiativen unserer Kunden bringen werden."EirMed wird die Kunden von atrify bei der Einreichung von EUDAMED-Daten und bei der Erbringung professioneller Dienstleistungen unterstützen. Der Gründer und CEO Richard Houlihan, ehemals bei der Europäischen Kommission tätig, hat EirMed und seine Plattform EudaMed+ an der vordersten Front der EUDAMED-Compliance positioniert.p36, mit ihrer eigenen cloudbasierten UDI Platform, wird atrify-Kunden bei globalen Compliance-Anforderungen unterstützen. Mit Verbindungen zu vielen der weltweit wichtigsten UDI-Datenbanken bietet p36 eine Komplettlösung für die Verwaltung von UDI-Daten und den Datenaustausch mit Regulierungsbehörden.Über atrify und 1WorldSync Im Mai 2023 wurde atrify von 1WorldSync übernommen, dem führenden Unternehmen im Bereich Produktdatenmanagement, das es mehr als 17.000 Unternehmen in über 60 Ländern ermöglicht, die Erstellung und Verteilung von wirkungsvollen Inhalten zu vereinfachen, die überall dort, wo Handel betrieben wird, präzise, konsistent und relevant sind. Mit seiner Technologieplattform und seinen Dienstleistungen löst 1WorldSync, das von der globalen Investmentgesellschaft Battery Ventures unterstützt wird, umsatzwirksame Herausforderungen im Bereich Produktinhalte, mit denen führende Marken und Einzelhändler in den Branchen Konsumgüter/Einzelhandel, Heimwerkerbedarf, Unterhaltungselektronik, Gesundheitswesen und Lebensmittelversorgung konfrontiert sind.Über p36 p36 ist ein Technologieunternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, Cloud-Innovationen im Bereich Life Sciences voranzutreiben. p36 bietet modernste Cloud-Lösungen an, die Unternehmen der Life Sciences Branche dabei unterstützen, regulatorische sowie Compliance-Anforderungen zu meistern, und berät Kunden auf ihrem Weg zur digitalen Transformation in die Cloud.Über EirMed EirMed Ltd ist ein führender Anbieter von EUDAMED- und allgemeinen Daten-Compliance-Lösungen für die MedTech-Branche weltweit. EirMed bietet umfassende Lösungen, die sich auf die entwickelnden Bedürfnisse der Kunden bei der Registrierung von Produktendaten im Bereich der medinischen Endgeräte zugeschnitten sind.1WorldSync Globaler MedienkontaktRyan Huntrhunt@1worldsync.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2210351/4615230/1WS_Primary_Viridian__1_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/atrify-ein-unternehmen-von-1worldsync-kundigt-neue-partnerschaften-im-bereich-healthcare-an-um-udi-anforderungen-umfassend-zu-unterstutzen-302099830.htmlOriginal-Content von: 1WorldSync, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134098/5744399