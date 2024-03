Nike ist am Donnerstag (21.3.) ein Coup gelungen. Ab 2027 und für zunächst 8 Jahre wird die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit den Trikots des US-Sportartikelherstellers ausgestattet. Der DFB lässt den Vertrag mit Adidas nach über 70 Jahren auslaufen. Dafür zahlen die Amerikaner dem DFB jährlich wohl einen dreistelligen Mio.-Euro-Betrag - mindestens doppelt so viel wie Adidas (rund 50 Mio. Euro). Trotzdem verlor die NYSE-Aktie (93,11 US-Dollar; US6541061031) rund 8% nach der Zahlenvorlage am gleichen Tag. Grund: Eine Umsatzwarnung für das 1. Hj. des Gj. 2024/25, wonach ein Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet wird. ...

