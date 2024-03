Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - JinkoSolar konnte sich am Dienstag - endlich - wieder aufwärts schieben. Die Notierungen legte um gut 1,9 % zu, was wiederum den Gesamteindruck der Aktie deutlich besser erscheinen lässt. Denn zuvor waren die Chinesen aus der Solar-Industrie allein in den vergangenen fünf Tagen um mehr als -15 % nach unten gerauscht. Seit Jahresanfang war es für JinkoSolar gleich um -39,2 % nach [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...