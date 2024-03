DJ XETRA-SCHLUSS/Rekordjagd geht weiter

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hausse am deutschen Aktienmarkt hat sich am Dienstag fortgesetzt. Der DAX markierte bereits den 24. Rekordstand in diesem Jahr, er schloss 0,7 Prozent im Plus und mit 18.384 Punkten nahe dem Tages- und neuen Allzeithoch von 18.412 Punkten. "Die Hausse nährt die Hausse", so ein Marktteilnehmer. Das Verkaufsinteresse sei gering und das Umfeld aus niedrigen Renditen, Zinssenkungsfantasie und der Hoffnung auf bessere Wirtschaftsdaten stütze die Stimmung. Zudem führe der nahende Quartals-Ultimo zu Käufen, da die Fonds nach dem starken Quartal hohe Aktienquoten ausweisen wollten. Insofern seien die Chancen auf weitere Kursaufschläge in den verbleibenden zwei Handelstagen der Woche gut.

Der DAX profitierte einmal mehr von der guten Verfassung seiner Schwergewichte. SAP als Index-Schwergewicht Nummer eins markierten neue Rekorde, Allianz stiegen auf Jahreshoch, und Siemens, Munich Re sowie Deutsche Telekom schlossen ebenfalls alle deutlich im Plus. Von den sechs schwersten Titeln kamen lediglich Airbus nicht ganz mit, sie hatten im Verlauf aber auch schon neue Allzeithochs aufgestellt.

KWS profitieren vom Verkauf des Mais-Geschäfts

KWS Saat reagierten auf den Verkauf des südamerikanischen Maisgeschäft nebst Lizenzen mit einem Sprung von 6,4 Prozent. Das Transaktionsvolumen beläuft sich laut Angaben des Unternehmens auf einen mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag. Positiv dürfte bei den Anlegern die geplante Verwendung der freiwerdenden Mittel ankommen. KWS Saat will den überwiegenden Teil des Verkaufserlöses zur Rückführung von Krediten nutzen, was eine signifikante Verbesserung des finanziellen Leverage (Nettoverschuldung/EBITDA) und der Eigenkapitalquote zur Folge haben wird.

Auf der Verliererseite stachen Gerresheimer mit einem Minus von 3,8 Prozent heraus - belastet von einem negativen Analystenkommentar. In diesem sei von einem schwachen Jahresauftakt die Rede, hieß es im Handel. Compugroup konnten sich dagegen mit dem Start ihres Aktienrückkaufprogramms um 3,9 Prozent erholen. CTS Eventim stiegen um 5,1 Prozent. Der Ausblick liege klar über der Markterwartung beim EBITDA, so Jefferies. Hornbach gewannen 8,5 Prozent auf 74,40 Euro. Nach neuen Geschäftszahlen rät Warburg mit einem Kursziel von 97 Euro zum Kauf.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 18.384,35 +0,7% +9,84% DAX-Future 18.669,00 +0,7% +8,52% XDAX 18.393,43 +0,7% +9,69% MDAX 26.873,94 +0,8% -0,97% TecDAX 3.449,35 +0,9% +3,35% SDAX 14.251,09 +1,1% +2,08% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,79% +14 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 31 9 0 3.195,1 60,1 54,5 MDAX 35 15 0 545,4 28,6 25,4 TecDAX 22 6 1 789,7 18,8 17,1 SDAX 54 14 2 92,6 7,0 7,1 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2024 12:48 ET (16:48 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.