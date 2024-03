DJ PTA-News: QLUPOD AG: Qlupod AG lädt zur ausserordentlichen Generalversammlung am 18. April 2024 an der Gotthardstrasse 3, 6300 Zug - Im Mittelpunkt steht die Kapitalerhöhung und die damit verbundene Statutenänderung.

Herisau (pta/26.03.2024/18:41) - Die ausserordentliche Generalversammlung wird an der Wehinger Kaelin Ferrari AG, Gotthardstrasse 3, 6300 Zug, stattfinden und um 14.30 Uhr beginnen. Die Tagesordnung im Detail:

* Feststellung der Präsenz und Konstituierung Establishment of presence and constitution * Generelle Überarbeitung der Satzung des Unternehmens General revision of the Articles of Association of the Company * Einführung des Kapitalbands Introduction of the capital band * Verschiedenes Miscellaneous

Aktionär-e/innen der Qlupod AG wurden gemäss Statuten der Gesellschaft persönlich eingeladen.

About QluPod:

QluPod AG is a start-up company in the field of telemedicine and develops innovative solutions to make patient care efficient and cost-effective. With the QluPod device and associated software, the company aims to shape the future of healthcare. The offer is aimed at hospitals, care facilities, medical professionals as well as private individuals who want to monitor their health on their own responsibility.

For more information about QluPod AG and our products, please visit our website at www.qlupod.com.

Haftungsausschluss:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von

Wertpapieren dar. Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind, stellen

diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten", "glauben", "schätzen",

"beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese

Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der QluPod

AG zum Ausdruck und beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche

die QluPod AG nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre

zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die

meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der QluPod AG liegen.

Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen erheblich von

den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen und

Entwicklungen abweichen können.

Aussender: QLUPOD AG Adresse: Bahnhofstrasse 23, 9100 Herisau Land: Schweiz Ansprechpartner: QluPod AG Tel.: +41 71 510 05 45 E-Mail: ir@qlupod.com Website: qlupod.com

ISIN(s): CH1222316429 (Aktie) Börsen: - Weitere Handelsplätze: Regelmaessige Kursfeststellung Schweiz

