Biogena will eine Anleihe begeben. Das Papier hat ein Volumen von bis zu 6 Millionen Euro. Es läuft über fünf Jahre. Die jährliche Verzinsung liegt bei 7,5 Prozent. Die Zeichnung startet am 4. April. Eine Börsennotierung ist nicht geplant. Die Stückelung der Anleihe liegt bei 1.000 Euro. Biogena richtet sich mit dem Angebot vor allem an Privatkunden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...