Kanadas größtes Biotechnologieunternehmen expandiert mit neuartigem In-vitro-Diagnostikum weiter in den Markt für Krebsdiagnostik

STEMCELL Technologies freut sich bekannt zu geben, dass sein neues EasySep Human Bone Marrow CD138 Positive Selection Kit von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) als erstes In-vitro-Diagnostikum (IVD) für die Anreicherung hämatopoetischer Zellen de novo klassifiziert worden ist.

STEMCELL Technologies is pleased to announce that its new EasySep Human Bone Marrow CD138 Positive Selection Kit is now classified by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) as a first-of-its-kind in vitro diagnostic (IVD) medical device for hematopoietic cell enrichment. (Photo: Business Wire)