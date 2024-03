© Foto: picture alliance



Der Videospiel- und Merchandising-Einzelhändler GameStop, bekannt geworden durch den Meme-Aktien-Hype Anfang 2021, bricht nach schlechter als erwarteten Quartalszahlen ein.Schon vor den am Dienstagabend veröffentlichten Quartalszahlen sorgte GameStop für Schlagzeilen, nachdem die Aktie bereits am Montag um 15 Prozent zulegen konnte. Ursächlich für die Kursgewinne zum Wochenauftakt dürften einmal mehr umtriebige Privatanleger gewesen sein, die sich in der Hoffnung auf Trading-Gewinne in der Aktie positionierten. Kleinanleger haben das Nachsehen - wieder einmal! Einmal mehr spielte dabei das berüchtigte Reddit-Forum r/wallstreetbets eine gewichtige Rolle: Wie zu besten Meme-Aktien-Zeiten 2021 …