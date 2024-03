Trustfull, eine führende Risikoplattform, die stille Überprüfungen von Telefon, E-Mail, IP-Adresse und Gerätedaten nutzt, um Betrug beim Onboarding, bei der Authentifizierung und bei Zahlungen zu bekämpfen, gibt die Ernennung von Jim Greenwell zum Executive Advisor bekannt.

Greenwell stößt zu dem Unternehmen mit umfassender Erfahrung in den Bereichen digitale Identität und Mobilität. Zuletzt war er als leitender Berater für Thomson Reuters und AuthenticID tätig und saß in den Beiräten von Prove und Gravy Analytics. Jim ist der ehemalige CEO von Danal, Inc. und hat das Wachstum und die Innovation des Unternehmens im Bereich der mobilen Identität und Authentifizierung über ein Jahrzehnt lang bis zum Verkauf an Boku, Inc. (LON: BOKU) im Jahr 2019 geleitet. Während seiner Amtszeit hat Jim erfolgreiche globale Partnerschaften und dauerhafte Kundenbeziehungen in einer Vielzahl von Branchen aufgebaut, darunter Finanzdienstleistungen, Behörden, E-Commerce und Mobilfunk. One World Identity hat Jim als einen der vier besten CEOs im Bereich Identität und Authentifizierung im Jahr 2018 und als einen der "Top 100 Influencer in Identity" im Jahr 2019 ausgezeichnet.

Bevor er zu Danal kam, war er CEO und President der ACE*COMM Corporation, die sich auf Telekommunikations-OSS/BSS-Software spezialisiert hat. Bevor er zu ACE*COMM kam, war Jim COO/SVP für Nord- und Südamerika und Asien-Pazifik bei LCC International, wo er das Geschäft mit der Entwicklung mobiler Netzwerke ausbaute. Jim begann seine Karriere als Offizier des militärischen Nachrichtendienstes in der U.S. Army, wo er im Nordirak und in der Türkei als Teil der kurdischen Hilfsmaßnahmen nach dem Wüstensturm diente.

In seiner Rolle als Executive Advisor wird Greenwell eng mit dem Führungsteam von Trustfull zusammenarbeiten, um die Fähigkeiten der Plattform weiter zu verbessern und die Expansion in neue Märkte voranzutreiben.

Marko Maras, CEO von Trustfull, kommentierte die Ernennung wie folgt: "Wir freuen uns sehr, Jim als Executive Advisor bei Trustfull willkommen zu heißen. Sein tiefes Verständnis der Branche und seine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Förderung von Wachstum und Innovation werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir weiterhin Unternehmen mit fortschrittlichen Lösungen zur Betrugsprävention unterstützen."

Jim Greenwell äußerte sich ebenfalls begeistert über seinen Beitritt zu Trustfull: "Es ist mir eine Ehre, bei Trustfull als Executive Advisor tätig zu sein. Das Engagement des Unternehmens, modernste Technologie zur Betrugsbekämpfung einzusetzen, ist wirklich beeindruckend, und ich freue mich darauf, eng mit dem Team zusammenzuarbeiten, um die Position von Trustfull als Branchenführer weiter zu stärken."

Die Ernennung von Greenwell kommt für Trustfull zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da das Unternehmen seine Lösungen zur Betrugsprävention weiter innoviert und ausbaut, um Unternehmen dabei zu helfen, Risiken zu minimieren und ihre Vermögenswerte in einer zunehmend digitalen Landschaft zu schützen.

Über Trustfull

Trustfull ist eine cloudbasierte Plattform für digitale Risikoaufklärung. Durch stille Überprüfungen mehrerer Signale, einschließlich Telefonnummer, E-Mail-Adresse, IP-Adresse, Gerät und Browser, hilft Trustfull Unternehmen aus verschiedenen Branchen, Risiken zu bewerten und ein sichereres Online-Erlebnis zu bieten. Zu den wichtigsten Anwendungsfällen gehören: KYC, AML, Kontoübernahme, Promo-Missbrauch und Transaktionsüberwachung.

