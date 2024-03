Die nächste Generation von Apollo kombiniert Vektorbeschleunigung mit unübertroffener Energieeffizienz und ermöglicht so die meisten KI-Inferencing-Anwendungen auf dem Gerät, ohne dass eine dedizierte NPU benötigt wird

Die auf dem Arm Cortex-M55 basierende Apollo510 bietet eine 30-mal bessere Energieeffizienz und eine 10-mal schnellere Leistung im Vergleich zu früheren Generationen

Fähigkeit zur gleichzeitigen Ausführung von KI/ML-Workloads und komplexen Grafiken, Sprachanwendungen in Telekommunikationsqualität und kontinuierlicher Sprach-/Sensorverarbeitung

4 MB On-Chip-NVM, 3,75 MB On-Chip-SRAM und Schnittstellen mit hoher Bandbreite zu Off-Chip-Speichern

2,5D-GPU mit Vektorgrafikbeschleunigung für lebendige, kristallklare und flüssige Grafiken, insgesamt 3,5-fache Leistungssteigerung gegenüber der Apollo4 Plus-Familie

Unterstützung für Memory in Pixel (MiP)-Displays, die typischerweise in Produkten mit niedrigstem Stromverbrauch zu finden sind

Robuste Sicherheit auf der secureSPOT®-Plattform von Ambiq mit Arm TrustZone-Technologie

AUSTIN, Texas, March 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ambiq, ein technologisch führender Anbieter von besonders energieeffizienten Halbleitern für IoT-Geräte, stellt die neue Apollo510 vor, das erste Mitglied der Apollo5-SoC-Familie, das einzigartig positioniert ist, um das Zeitalter der wirklich allgegenwärtigen, praktischen und sinnvollen KI einzuläuten.

Die Apollo510 MCU ist eine komplette Überarbeitung von Hardware und Software, die die Arm® Cortex®-M55 CPU mit Arm Helium voll ausnutzt, um Verarbeitungsgeschwindigkeiten von bis zu 250 MHz zu erreichen. Die Apollo510 erreicht eine bis zu 10-fach bessere Latenzzeit und reduziert gleichzeitig den Stromverbrauch um das Zweifache im Vergleich zum bisherigen Spitzenreiter von Ambiq in Sachen Energieeffizienz, der Apollo4. Diese wünschenswerte Kombination aus Leistung und Effizienz ermöglicht es unseren Kunden, anspruchsvolle Sprach-, Bildverarbeitungs-, Gesundheits- und industrielle KI-Modelle überall auf batteriebetriebenen Geräten einzusetzen. Es ist der effizienteste Halbleiter auf dem Markt, der mit dem Arm Cortex-M55 arbeitet.

"Wir bei Ambiq haben unsere proprietäre SPOT-Plattform zur Optimierung des Stromverbrauchs weiterentwickelt, um unsere Kunden zu unterstützen, die die Intelligenz und Raffinesse ihrer batteriebetriebenen Geräte Jahr für Jahr aggressiv steigern", so Scott Hanson, CTO und Gründer von Ambiq. Die neue Apollo510 MCU ist gleichzeitig das energieeffizienteste und leistungsstärkste Produkt, das wir je entwickelt haben."

"Da Anwendungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Industrie und Smart Home immer weiter voranschreiten, ist der Bedarf an sicherer Edge-KI für Geräte der nächsten Generation von entscheidender Bedeutung", so Paul Williamson, SVP und GM, IoT Line of Business bei Arm. "Die neue, auf Arm basierende SoC-Familie von Ambiq wird signifikante Leistungssteigerungen für On-Device-KI bieten und Entwicklern und Geräteherstellern dabei helfen, die für das KI-Zeitalter erforderlichen Fähigkeiten bereitzustellen."

Mit einer mehr als 30-fachen Verbesserung des Energieverbrauchs ist die Apollo510 in der Lage, einen Großteil der heutigen KI-Berechnungen für Endgeräte durchzuführen, einschließlich energiesparender Sensorüberwachung, ständig aktiver Sprachbefehle, Audioverbesserung in Telefonkonferenzqualität und mehr. Hersteller von IoT-Geräten, die KI/ML-Inferencing durchführen, wie z. B. Wearables der nächsten Generation, digitale Gesundheitsgeräte, AR/VR-Brillen, Fabrikautomation und Fernüberwachungsgeräte, können ihr Energiebudget erheblich erweitern und gleichzeitig ihren Geräten durch das SPOT-optimierte Design der Apollo510 mehr Funktionalität hinzufügen.

Die Apollo510 enthält alles, was für die Steuerung intelligenter Systeme erforderlich ist: ultra-effiziente Rechenleistung, umfangreiche On-Chip-Speicher, Schnittstellen mit hoher Bandbreite zu Off-Chip-Speichern und Sicherheit. Die Helium-Technologie von Arm auf der Apollo510 unterstützt bis zu 8 MACs pro Zyklus sowie Gleitkommaoperationen mit halber, ganzer und doppelter Genauigkeit und eignet sich damit neben allgemeinen Signalverarbeitungsoperationen auch ideal für KI-Berechnungen. Mit 4 MB On-Chip NVM und 3,75 MB On-Chip SRAM und TCM bietet die Apollo510 auch eine höhere Speicherkapazität als die Vorgängergeneration, was Entwicklern eine reibungslose Entwicklung und mehr Anwendungsflexibilität ermöglicht. Für besonders große neuronale Netzwerkmodelle oder Grafik-Assets verfügt die Apollo510 über eine Vielzahl von Off-Chip-Schnittstellen mit hoher Bandbreite, die einzeln einen Spitzendurchsatz von bis zu 500 MB/s und einen Dauerdurchsatz von über 300 MB/s erreichen können.

Aufbauend auf der secureSPOT-Plattform von Ambiq integriert die Apollo510 die TrustZone-Technologie von Arm mit einer Physical Unclonable Function (PUF), einem manipulationssicheren OTP und sicheren Peripheriegeräten. Diese Verbesserungen helfen Entwicklern, eine vertrauenswürdige Ausführungsumgebung (Trusted Execution Environment, TEE) einzurichten, um sichere und robuste Anwendungen zu entwickeln und ihre Produkte schneller zu skalieren.

Hersteller von IoT-Endgeräten können mit einer konkurrenzlosen Energieeffizienz rechnen, um leistungsfähigere Geräte zu entwickeln, die KI/ML-Funktionen besser als bisher verarbeiten. Zu den angestrebten Anwendungen und Branchen gehören Wearables, digitale Gesundheit, Landwirtschaft, intelligente Häuser und Gebäude, vorausschauende Wartung, Fabrikautomation und vieles mehr.

Die Apollo510 MCU wird derzeit bei Kunden bemustert und ist ab dem vierten Quartal dieses Jahres allgemein verfügbar. Sie wurde von der 2024 Embedded World Community in der Kategorie Hardware für die Embedded Awards nominiert.

Treffen Sie uns auf der Embedded World Exhibition and Conferencevom 9. bis 11. April 2024 für eine Live-Produktvorführung.

Über Ambiq

Ambiq hat es sich zur Aufgabe gemacht, Halbleiterlösungen mit dem geringsten Stromverbrauch zu entwickeln, um intelligente Geräte überall zu ermöglichen und eine energieeffizientere, nachhaltigere und datengesteuerte Welt zu schaffen. Ambiq hat weltweit führende Hersteller bei der Entwicklung von Produkten unterstützt, die mit einer einzigen Akkuladung wochenlang.

