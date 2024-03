Beste Meme-Coins mit mindestens 10x Potenzial

Meme-Coins bieten eine der aufregendsten und lukrativsten Investmentoptionen des Kryptomarktes. Denn nicht wenige konnten schon mit Beiträgen von 100 EUR und weniger in nur Wochen zu Krypto-Millionären werden. Allerdings entstehen allein auf Solana täglich mehr als 20.000 neue Meme-Coins, weshalb die richtige Auswahl zu einer Herausforderung werden kann. Daher haben wir in der folgenden Übersicht einige der neusten und vielversprechendsten Kandidaten von ihnen herausgesucht. Sie bieten alle mindestens eine Chance auf zehnfache und sogar 100-fache Kursanstiege. Entdecken Sie sie jetzt rechtzeitig!

Dogecoin20

Einer der beeindruckendsten neuen Meme-Coins ist Dogecoin20. Denn er konnte über seinen Vorverkauf in etwas mehr als zwei Wochen eine hohe Finanzierungssumme von 10 Mio. USD erzielen. Zurückzuführen ist der Ansturm der Anleger auf die größeren Wertversprechen im Vergleich zum veralteten Vorgängermodell und noch Marktführer Dogecoin, der von der optimierten Version nun herausgefordert wird.

Einer der Hauptgründe liegt in dem wesentlich regulierungssichereren Ansatz von DOGE20, da er im Vergleich zu DOGE 99,99 % des Stromverbrauchs pro Transaktion einsparen kann. Somit müssen sich Anleger weniger Sorgen über ein mögliches Verbot machen. Ebenso werden Umwelt, Klima und die Menschheit geschützt.

Hervorzuheben sind auch die für Investoren attraktiver gestalteten Tokenomics. Denn es können nicht wie bei Dogecoin unendlich viele neue Coins in den Umlauf gebracht werden. Stattdessen ist die Tokenanzahl wie bei den Wertspeichern Bitcoin und Gold streng limitiert, wobei es von DOGE20 maximal 140 Mrd. Token geben wird.

Anleger profitieren jedoch nicht nur von der höheren Wertstabilität und dem besseren ESG-Score. Denn sie erhalten zudem über das Staking für das Halten der Coins ein passives Einkommen in Dogecoin20. Derzeit wird eine selbst für den Kryptomarkt großzügige Rendite von 102 % gezahlt. Allerdings müssen alle, die zu spät zum Vorverkauf gekommen sind, nun auf die erste Listung am 20. April warten, um den heiß begehrten Meme Coin kaufen zu können.

Slothana

Bei Slothana handelt es sich um einen besonders lustigen Meme-Coin, welcher als Antwort auf das Faultier Slerf entstanden ist. Denn dieser ist trotz seines simplen Presales und der Katastrophe, bei welcher der Gründer die Token der 25.000 Vorverkaufsinvestoren im Umfang von 10 Mio. USD aus Versehen verbrannt hat, zu einer Berühmtheit geworden. Zudem erlangte er Unterstützung von der Krypto-Community, wie von dem berühmten NFT-Künstler Beeple.

Passend dazu wurde Slothana als eine Art Karikatur erschaffen. Die Website wurde simpler gestaltet, wobei der Schreibschrift-Stil die Amateurhaftigkeit von Slerf noch einmal unterstreicht. Ebenso sind die roten, bekifften Augen eine Anspielung auf die Unachtsamkeit des Slerf-Gründers.

Insbesondere Solana hat sich in der letzten Zeit als primär gewählte Option für die Meme-Coins etabliert. Dies liegt vorrangig an den niedrigen Gebühren und der hohen Geschwindigkeit. Einige von ihnen konnten innerhalb weniger Wochen bis Monate Marktkapitalisierungen von mehreren Milliarden US-Dollar erzielen, wie beispielsweise Bonk und Dogwifhat.

Obwohl der Meme-Coin Slothana erst heute gestartet wurde, hat der Presale schon 565.072 USD eingenommen. Interessierte können sich SLOTH noch im Vorverkaufsangebot für 1 SOL pro 10.000 SLOTH erwerben. Dafür sendet man einfach Solana an die angegebene Wallet, um die Coins dann über den AirDrop zu erhalten.

Sponge

Der Meme-Coin Sponge hat wesentlich mehr als nur Viralität und steile Kursanstiege zu bieten, da er die Liquidität des Meme-Coin-Marktes wie ein Schwamm aufsaugen und für sein nützliches Projekt verwenden möchte. Entwickelt wird ein unterhaltsames Rennspiel mit der lustigen Kultfigur, die von Spongebob Schwammkopf inspiriert wurde.

Im Unterschied zu anderen Blockchain-Gaming-Ökosystemen ist Sponge auf Polygon, einer Ethereum-Skalierungslösung, gestartet worden. Auf diese Weise sollen optimale Bedingungen für Videospiele gewährleistet werden, die sich durch niedrigere Gebühren und ein höheres Überweisungstempo auszeichnen. Dies ermöglicht auch wirkliches On-Chain-Gaming, was bisher noch keine Selbstverständlichkeit ist.

Das Geschäftsmodell und der höhere Nutzen im Vergleich zu anderen Meme-Coins haben auch Wale auf Sponge aufmerksam gemacht. Einer von ihnen ist Justin Sun, der einer der größten Tokeninhaber des Projekts ist. Dies könnte sich auch anderweitig förderlich auf den Meme-Coin auswirken, da er in der Kryptowelt gut vernetzt ist und viel Erfahrungen mitbringt.

Seit dem Start des Coins am 6. Februar konnte Sponge bis zu seinem Hochpunkt am 9. März um mehr als 671 % zulegen. Mittlerweile notiert der Meme-Coin durch die Schwäche des Kryptomarktes noch immer 335 % im Plus. Zusammen mit dem Unterstützungsniveau bietet sich nun eine günstigere Kaufgelegenheit. Neben den hohen Kursgewinnen überzeugt Sponge auch mit seiner Staking-Rendite von 391 % pro Jahr. Somit konnte er viele langfristige Investoren gewinnen, was sich wiederum vorteilhaft auf den Kurs auswirkt.

Smog

Einen weiteren inhaltslosen, lächerlichen und nutzlosen Meme-Coin wollte das Team von Smog nicht entwickeln. Stattdessen haben sie ein besonders Konzept kreiert, welches die Punkte Community-Bildung und Viralität gemeistert hat. Denn am ersten Tag ist Smog schon doppelt so stark wie Bonk bei seiner Listung gestiegen und nach nur einem Monat hat er es unter die Top 15 der größten Meme-Coins geschafft.

Mithilfe von ständig neuen Aufgaben, der motivierenden Gamifizierung und den hohen Belohnungen aus der mysteriösen Drachenhöhle konnte Smog schon 106.610 Tokeninhaber überzeugen. Diese haben das Projekt durch die 5 Mio. abgeschlossenen Aufnahmerituale in den entscheidenden Krypto-Rankings an die Spitze gebracht. Die somit gestiegenen Kurse und daher auch Belohnungen haben wiederum für eine positive Rückkopplungsschleife gesorgt.

Insgesamt scheint es das Team von Smog verstanden zu haben, wie man eine Meme-Marke und eine Krypto-Community aufbaut sowie diese am Leben erhält. Dies lässt sich auch gut an dem Kursverlauf erkennen, wobei der Meme-Coin seit seinem Start im Februar bereits um 27.883 % steigen konnte. Die hohen Tokenzuweisungen für das Marketing und die Community-Belohnungen dürften für die nötige Reichweite und Motivation sowie höhere Kurse sorgen.

Noch ist Smog mit einer Marktkapitalisierung von 143 Mio. USD im Vergleich zu anderen Meme-Coins günstig bewertet. Insbesondere, wenn man das originelle und motivierende Konzept mit anderen inhaltslosen Memetoken wie Pepe und Dogecoin vergleicht. Die Staking-Rendite von 42 % pro Jahr reduziert ebenfalls den Verkaufsdruck. Zudem können Interessierte von einem Rabatt in Höhe von 10 % über die Website profitieren.

