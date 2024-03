© Foto: Federico Gambarini - dpa



Kaum eine deutsche Aktie hat in den vergangenen zwei Jahren eine derart starke Performance aufs Parkett gelegt wie Rheinmetall. Die Berenberg Bank bleibt bullish und hebt das Kursziel erneut an.Die anhaltende Rüstungsrallye hat die Aktie von Rheinmetall von rund 90 Euro Anfang 2022 auf über 500 Euro im März 2024 katapultiert. Analysten sehen dennoch weiteres Potenzial in den Papieren. In einer neuen Analyse hebt Berenberg-Analyst George McWhirter sein Kursziel für Rheinmetall von 425 auf 590 Euro. Denn die Modernisierung der Streitkräfte dürfte dem Unternehmen auf absehbare Zeit gute Geschäfte bescheren. Mittelfristig sollen die Umsätze aus dem Verteidigungsgeschäft auf 17,9 Milliarden …