EQS-News: EDAG Engineering Group AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

EDAG Engineering Group AG: Kontinuierliche Umsatz- und Ergebnissteigerung im Geschäftsjahr 2023 - signifikante Erhöhung des Free Cash-Flow auf 10,9 Mio. EUR



27.03.2024 / 07:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Presse Information

EDAG Engineering Group AG:

Kontinuierliche Umsatz- und Ergebnissteigerung im Geschäftsjahr 2023 - signifikante Erhöhung des Free Cash-Flow auf 10,9 Mio. EUR Umsatzanstieg um 6,1% auf 844,3 Mio. EUR

Bereinigtes EBIT steigt auf 52,6 Mio. EUR

Jahresüberschuss mit 28,9 Mio. EUR auf Vorjahresniveau

Erneuter Rekordwert beim Auftragseingang von 861,9 Mio. EUR

Solides Wachstum und stabile Ergebnisentwicklung für 2024 prognostiziert

Arbon, 27. März 2024 EDAG, führender unabhängiger Ingenieurdienstleister für die globale Mobilitätsindustrie, hat heute den Bericht über das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Trotz des herausfordernden Marktumfelds gelang es, den Wachstumskurs fortzusetzen und gleichzeitig wesentliche Kennzahlen deutlich zu verbessern. Die Konzern-Umsatzerlöse liegen mit 844,3 Millionen Euro um 6,1 Prozent über dem Vorjahrsniveau von 796,1 Millionen Euro. Mit diesem Ergebnis wurde gleichzeitig der höchste Umsatz in der Unternehmensgeschichte erzielt. Das Wachstum ist auf die positive Entwicklung aller drei Segmente zurückzuführen. Am stärksten wuchs das Segment Electrics/Electronics mit einem Plus von 14,9 Prozent, gefolgt von Production Solutions mit 3,7 Prozent und Vehicle Engineering mit 1,9 Prozent. Das bereinigte Konzern-EBIT stieg auf 52,6 Millionen Euro an (Vorjahr: 50,5 Millionen Euro). Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 6,2 Prozent (Vorjahr: 6,3 Prozent). Das EBIT erhöhte sich von 51,1 Million Euro auf 53,9 Millionen Euro. Das Ergebnis befindet sich nach Steuern im Geschäftsjahr 2023 mit 28,9 Millionen Euro auf Vorjahresniveau. Der Auftragseingang konnte im Berichtszeitraum auf einen neuen Rekordwert in Höhe 861,9 Mio. Euro gesteigert werden (Vorjahreswert 850,2 Millionen Euro). Zum 31. Dezember 2023 beschäftigte EDAG weltweit 8.880 Mitarbeitende (Vorjahr: 8.412 Mitarbeitende). Die EDAG Group erwartet für das Geschäftsjahr 2024 weiteres Wachstum und eine stabile Ergebnisentwicklung. Die Prognose ist neben den Chancen auch mit Risiken verbunden, die sich vor allem durch eine veränderte Marktentwicklung für unsere Kunden und daraus abgeleitet für uns ergeben. Weiteren Einfluss darauf nehmen geopolitische Unsicherheiten, die Entwicklung der Energiepreise und Lohnkosten sowie die Verfügbarkeit von ausreichend qualifiziertem Personal. "Die EDAG Group hat sich im Geschäftsjahr 2023 erneut positiv entwickelt. Wir haben wichtige Fortschritte im Bereich Software und Digitalisierung erzielt. Auf Basis dieser Kompetenzen planen wir in einem herausfordernden Umfeld in 2024 weiter zu wachsen," erläutert CEO Cosimo De Carlo. Für den Umsatz wird ein Wachstum von rund 4 bis rund 6 Prozent erwartet.

Die bereinigte EBIT-Marge wird in einer Bandbreite von rund 5 bis rund 6 Prozent prognostiziert.

Die Investitionsquote wird in einer Bandbreite von rund 4 Prozent erwartet. Angesichts der Geschäftsentwicklung im Jahr 2023 wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung am 19. Juni 2024 vorschlagen, eine Dividende für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 0,55 EUR je Aktie auszuschütten. Dies entspricht dem Niveau des Vorjahres. Ausgewählte Finanzkennzahlen zum Geschäftsjahr 2023 (in Mio. Euro) 2023 2022 Konzernumsatz 844,3 796,1 Vehicle Engineering 484,9 475,7 Electrics/Electronics 262,4 228,3 Production Solutions 114,0 109,9 Bereinigtes Konzern-EBIT 52,6 50,5 Vehicle Engineering 34,7 33,9 Electrics/Electronics 15,3 14,9 Production Solutions 2,6 1,8 Jahresüberschuss 28,9 28,9 Trade Working Capital 139,2 101,4 CapEx 30,2 30,1 Free Cash-Flow 10,9 4,3 Netto-Finanzverschuldung/-guthaben [-/+]

(ohne Leasing) -52,1 -15,5

Über die EDAG Group Die EDAG Group ist ein global führender, unabhängiger Engineering-Dienstleister, der exzellente Ingenieurskunst mit den neuesten Technologietrends verbindet. Mit einem globalen Netzwerk von rund 70 Standorten, realisiert die EDAG Group Projekte in den Segmenten Vehicle Engineering, Electrics/Electronics sowie Production Solutions. Mit über 50 Jahren Erfahrung im Engineering, hat sich der EDAG eigene 360-Grad-Entwicklungsansatz zum Qualitätsmerkmal bei der ganzheitlichen Entwicklung von Fahrzeugen als auch Smart Factories etabliert. Durch fachübergreifende Expertise in den Bereichen Software und Digitalisierung verfügt das Unternehmen über entscheidende Kompetenzen, dynamische Transformationsprozesse als innovativer Partner aktiv zu gestalten. Die EDAG Group entwickelt mit einem interdisziplinären Team von rund 8.900 Expertinnen und Experten einzigartige Mobilitäts- und Industrielösungen für einen Kundenstamm aus weltweit führenden automotive und non-automotive Unternehmen. Das seit 2015 börsennotierte Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 844 Millionen Euro. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite der EDAG Group: www.edag.com Pressekontakte: Public Relations Felix Schuster

Head of Marketing & Communications

Mobil : +49 (0) 173 - 7345473

Mail: pr@edag.com

www.edag.com Investor Relations Christian Schütze

Leiter Investor Relations

Telefon: +49 (0) 611- 7375 360

Mobil : +49 (0) 175- 8020 226

Mail: ir@edag-group.ag

www.edag.com Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen der EDAG Konzernleitung sowie den ihr derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren; sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. EDAG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.



27.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com