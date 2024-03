© Foto: Andre M. Chang - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Die Digital World Acquisition Corp (DWAC) hat Trumps Social-Media-Konzern TMTG per SPAC-IPO an die Börse gebracht. Die Aktie geht steil und lässt Trumps Vermögen auf dem Papier auf 6,5 Milliarden US-Dollar anwachsen. Nach Angaben von Bloomberg ist das Vermögen von Donald Trump in den letzten Tagen um mehr als 4 Milliarden Dollar auf rund 6,5 Milliarden US-Dollar gestiegen. Dieser Vermögenszuwachs ist das Ergebnis einer am Freitag genehmigten Fusion zwischen Trumps Social-Media-Firma, der Trump Media & Technology Group (TMTG), und einer Mantelgesellschaft, der Digital World Acquisition Corp (DWAC). Trump besitzt fast 80 Millionen DWAC-Aktien oder rund 58 % von Trump Media, das seine …