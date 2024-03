Digitale Veranstaltungen in der Nähe des Bahnhofs Kanazawa unter dem Motto "Verbindung"

Die NTT Communications Corporation (NTT Com) und das Regionalbüro Hokuriku von NTT DOCOMO, INC. Die NTT Communications Corporation (NTT Com) und das Regionalbüro Hokuriku von NTT DOCOMO, INC. (DOCOMO) feierten am 16. März gemeinsam mit der Stadt Kanazawa die Eröffnung eines neuen Abschnitts der Hokuriku Shinkansen-Linie zwischen Kanazawa und Tsuruga mit digitalen Veranstaltungen unter dem Motto "Verbindung", einer Schlüsselkomponente des Konzepts "Innovative Optical and Wireless Network" (IOWN) der NTT Group.1

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240326497157/de/

Scheme of live remote performance (Graphic: Business Wire)

Zu den Veranstaltungen gehörte eine Live-Fernaufführung, die Musiker in Kanazawa und Tokio über das All-Photonics Network (APN) nahtlos miteinander verband, was einer Entfernung von etwa 1.000 Kilometern entspricht. Für die Verbindung stellte NTT Com seinen APN Leased Line Plan powered by IOWN zur Verfügung,2 der das längste optische Kabel nutzte, das jemals in einer IOWN-Demonstration eingesetzt wurde und das erste, das in der japanischen Region Hokuriku eingesetzt wurde.

Die Veranstaltung brachte das Kanazawa Junior Jazz Orchestra JAZZ-21, das hauptsächlich aus Schülern der Mittel- und Oberstufe besteht, die in den vom Großen Ostjapanischen Erdbeben betroffenen Gebieten und bei verschiedenen großen Festivals auf der ganzen Welt aufgetreten sind, und die gefeierte Geigerin Mayu Kijima, Gewinnerin zahlreicher internationaler Wettbewerbe, darunter des 1. Shanghai Isaac Stern International Violin Competition im Jahr 2016, zusammen, die mit der Walner-Geige von Antonio Stradivari aus dem Jahr 1699 auftrat, die eine Leihgabe der Munetsugu Collection war.

Die Stadt Kanazawa stellte die Demonstrationsumgebung zur Verfügung und betrieb den Veranstaltungsort in ihrem Gebiet. NTT Com stellte die APN-Übertragungsgeräte und den Veranstaltungsort in Tokio zur Verfügung. NTT Com und DOCOMO haben die Veranstaltung auf der Metaverse-Plattform von Kanazawa mit Hilfe des 5G-Videoübertragungssystems von DOCOMO per Livestream übertragen, so dass die Zuschauer zu Hause die Live-Veranstaltung auf PCs, Smartphones und Tablets über die browserbasierte Virtual-Space-Plattform DOOR verfolgen konnten.3 Darüber hinaus nutzte DOCOMO seine Funktion Hide Mode4, um mehr Personen als normal in den virtuellen Raum zu lassen. Dies war das erste Mal in Japan, dass ein öffentlich zugänglicher Metaverse-Raum für eine Musikveranstaltung genutzt wurde.

In einer anderen Demonstration wurde intelligente Beleuchtung eingesetzt, um den Zuschauern die Möglichkeit zu geben, digital mit Kanazawas berühmtem Tsuzumi-mon-Tor zu interagieren und dessen Beleuchtung am Abend des 16. März zu beeinflussen. Mithilfe von 5G-Kommunikation und IoT-Technologie konnten die Zuschauer die Beleuchtung ändern, indem sie über Tablets, die in der Nähe des Tores angebracht waren, aus acht Mustern auswählten. Die Demonstration mit dem Titel "Verbunden mit dem Tsuzumi-mon-Tor" ermöglichte es den Menschen, eine besondere Verbindung mit der ikonischen Stätte herzustellen und Erinnerungsfotos zu machen.

Eine dritte Gedenkdemonstration am 16. März mit dem Titel "Verbindung mit anderen Orten" ermöglichte es den Besuchern der Underground Plaza des Motenashi Dome in der Nähe des Kanazawa-Bahnhofs, berühmte Szenen entlang der Hokuriku Shinkansen-Linie über ein Weitwinkel-Virtual-Reality-Display zu sehen und zu erleben, ohne eine Brille zu tragen. Während der Demonstration konnten mehrere Personen gleichzeitig Videos, 360-Grad-Bilder und Metaverse-Räume genießen und sogar die Erfahrung machen, auf dem Fahrersitz eines Shinkansen zu sitzen, während sie auf der neu ausgebauten Hokuriku Shinkansen-Linie reisten.

Die DOCOMO Group arbeitet im Rahmen einer 2019 mit der Stadt Kanazawa und der West Japan Railway Company unterzeichneten Vereinbarung daran, lokale Attraktionen mit 5G und anderen fortschrittlichen Technologien zu fördern. Nach dem jüngsten Erdbeben auf der Noto-Halbinsel am 1. Januar hat DOCOMO seine Bemühungen verstärkt, mit den Menschen in der Region Hokuriku zusammenzuarbeiten, um die Region wiederzubeleben und ihre Erholung und ihren Wiederaufbau zu unterstützen. Basierend auf den Erkenntnissen aus der Veranstaltung anlässlich der Verlängerung der Hokuriku Shinkansen-Linie sind NTT Com und DOCOMO entschlossen, den Bürgern und Kunden von Kanazawa einen neuen Mehrwert zu bieten, indem sie neue Technologien, einschließlich des IOWN APN, wo immer möglich einbeziehen, um die Attraktivität von Kanazawa zu fördern und zur Wiederbelebung der Region beizutragen.

1 Netzwerkinfrastrukturkonzept zur Schaffung einer bereicherten Gesellschaft unter Verwendung fortschrittlicher optischer Technologien usw. IOWN ist eine Marke der NTT Corporation. https://www.rd.ntt/e/iown/

2 NTT Com bietet seit dem 1. März präfekturübergreifende APN-Kommunikationsdienste an, um den Bedarf der Kunden an moderner Kommunikationsinfrastruktur zu decken.

3 Die DOCOMO-Tochter NTT QONOQ INC. (https://www.nttqonoq.com/?lang=en) bietet diesen Dienst für die Durchführung von Veranstaltungen und die Anzeige von Inhalten in virtuellen Räumen.

4 Während 24 Personen die normale empfohlene Kapazität eines virtuellen Raums ist, ist der Hide Mode eine kostenpflichtige Option, die es Hunderten von Personen erlaubt, mit bestimmten eingeschränkten Möglichkeiten teilzunehmen. Bitte besuchen Sie https://door.ntt/web/faq/index.html.

Über NTT Communications

NTT Communications löst globale technologische Herausforderungen, indem es Unternehmen dabei hilft, mit verwalteten IT-Infrastrukturlösungen die Komplexität und Risiken in ihren IT-Umgebungen zu überwinden. Diese Lösungen werden von unserer weltweiten Infrastruktur unterstützt. Dazu gehören branchenführende, globale öffentliche und private Tier-1-Netzwerke, die über 190 Länder/Regionen erreichen, die modernsten Rechenzentren der Welt (mehr als 500.000 m2) und Spitzentechnologien für Cloud, Sicherheit und KI. Als zentraler Anbieter von Unternehmensdienstleistungen und -lösungen des DOCOMO-Konzerns schaffen wir Werte, indem wir die Umstrukturierung von Industrie und Gesellschaft, neue Arbeitsformen und die digitale Transformation in den Gemeinden auf globaler Ebene unterstützen und dabei 5G, IoT und andere Technologien unter der Marke "docomo business" nutzen. Zusammen mit NTT Ltd., NTT Data und NTT DOCOMO bilden wir die NTT Group.

www.ntt.com Twitter@NTT Com Facebook@NTT Com

Über NTT DOCOMO

NTT DOCOMO, Japans führender Mobilfunkbetreiber mit über 89 Millionen Abonnements, ist einer der weltweit führenden Anbieter von 3G-, 4G- und 5G-Mobilfunktechnologien. DOCOMO geht mit einer wachsenden Zahl von Unternehmen ("+d"-Partner) neue Wege, die über die Kernkommunikationsdienste hinausgehen, und schafft aufregende und bequeme Mehrwertdienste, die die Art und Weise verändern, wie Menschen leben und arbeiten. Im Rahmen eines mittelfristigen Plans bis 2020 und darüber hinaus leistet DOCOMO Pionierarbeit bei der Entwicklung eines hochmodernen 5G-Netzes, um innovative Dienste zu ermöglichen, die Kunden über ihre Erwartungen hinaus verblüffen und inspirieren werden.

https://www.docomo.ne.jp/english/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240326497157/de/

Contacts:

Für weitere Informationen

Public Relations Office

NTT Communications Corporation

Telefon: +81(0)3-6700-4010

E-Mail: pr-cp@ntt.com



Hokuriku Regional Office

NTT DOCOMO, INC.

Telefon: +81(0)76-225-2080