Pressemitteilung Medios wächst 2023 zweistellig - Positiver Ausblick für 2024 Berlin, 27. März 2024 - Die Medios AG ("Medios"), der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland, ist im Geschäftsjahr 2023 erneut stark gewachsen. Von Januar bis Dezember 2023 stieg der Konzernumsatz um 10,8 % auf rund 1,8 Mrd. € (Vj. 1,6 Mrd. €) und erfüllte damit die jüngste Prognose. Das EBITDA pre1 stieg um 10,3 % auf rund 60,5 Mio. € (Vorjahr: 54,9 Mio. €) und übertraf damit die zuletzt abgegebene Prognose von rund 60 Mio. €. Die EBITDA pre1 Marge blieb damit mit 3,4% auf dem Niveau des Vorjahres. Highlights: Anstieg Konzernumsatz 2023 um ca. 11 % auf rund 1,8 Mrd. €; EBITDA pre 1 2023 steigt um 10,3 % auf 60,5 Mio. € bei stabiler EBITDA pre 1 Marge von 3,4 %.

Guidance 2024: Deutliche Steigerung von Umsatz und Marge: Umsatz zwischen 1,9 Mrd. € und 2,1 Mrd. €; EBITDA pre 1 zwischen 82 Mio. € und 91 Mio. €mit einer Marge von rund 4,3 %.

zwischen 82 Mio. € und 91 Mio. €mit einer Marge von rund 4,3 %. Mittelfristiger Ausblick für das Geschäftsjahr 2025: Umsatz von rund 2,15 Mrd. € und EBITDA pre1 von rund 110 Mio. €, was einer Marge von rund 5,1 % entspricht. Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Medios AG: "Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen im Geschäftsjahr 2023 haben wir unsere Wachstumsstrategie konsequent weiter umgesetzt und auch im Geschäftsjahr 2023 erneut unsere ambitionierte Prognose erreicht. Mit der gerade erfolgten Akquisition des niederländischen Compounding-Herstellers und Marktführers Ceban setzen wir eine bedeutende strategische Wachstumsmaßnahme um. Das ist nur der Anfang: Wir wollen in weitere europäische Länder expandieren und in den Markt der personalisierten Medizin eintreten." Wachstum in beiden operativen Segmenten Der Geschäftsbereich Arzneimittelversorgung erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen externen Umsatz in Höhe von 1.558 Mio. € (Vj. 1.390 Mio. €), was einer Steigerung von 12,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das EBITDA pre1 erhöhte sich um 22,8 % auf 46,7 Mio. € (Vj. 38,0 Mio. €). Der Geschäftsbereich Patientenindividuelle Therapien erzielte im gleichen Zeitraum einen externen Umsatz von 226,0 Mio. € (Vj. 220,0 Mio. €) und lag damit 2,7 % über dem Vorjahreswert. Das EBITDA pre1 verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 8,0 % auf ca. 21,8 Mio. € (Vj. 23,7 Mio. €), was im Wesentlichen auf einen gesunkenen Rohertrag aufgrund von regulatorischen Preisabschlägen (Hilfstaxenabschläge) bei einigen Wirkstoffen seit September 2022 zurückzuführen ist. Positiver Ausblick für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 Das Unternehmen erwartet für 2024 Umsatzerlöse in Höhe von 1,9 Mrd. € bis 2,1 Mrd. € und ein EBITDA pre1 in Höhe von 82 Mio. € bis 91 Mio. €. Dieser Erwartung liegt insbesondere die Annahme zugrunde, dass Ceban ab dem 1. Mai 2024 voll konsolidiert wird. Durch die Realisierung von Synergien und weiteres organisches Wachstum erwartet Medios für das Geschäftsjahr 2025, dass der Umsatz auf rund 2,15 Mrd. € und das EBITDA pre1 auf rund 110 Mio. € ansteigen wird, was einer deutlichen Erhöhung der EBITDA pre1 Marge auf 5,1 % entspricht. Wichtige Kennzahlen (IFRS) in Mio. € 2023 2022 ? in % Konzernumsatz 1.784,7 1.610,8 10,8 Arzneimittelversorgung 1.558,1 1.390,3 12,1 Patientenindividuelle Therapien 226,0 220,0 2,7 Services 0,6 0,5 14,1 EBITDA pre1 60,5 54,9 10,3 Arzneimittelversorgung 46,7 38,0 22,8 Patientenindividuelle Therapien 21,8 23,7 -7,8 Services -8,0 -6,8 17,4 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 16,4 37,1 -55,8

Disclaimer Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten, wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und der Verfügbarkeit finanzieller Mittel.



