Mit einem Investment in diese hochausschüttenden Aktien können Anleger nicht nur von saftigen Dividenden profitieren, sondern ebenfalls von einem der größten Comebacks des Jahres. Die Weltwirtschaft ist trotz der Rekordhochs an den Märkten noch lange nicht wieder auf den Beinen. Das liegt besonders an der Lage in China. Doch nun hat die Partei in Peking Maßnahmen ergriffen, die Wirtschaft und den schwer angeschlagenen Immobilienmarkt wieder auf Kurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...