All for One Group stärkt Position als führender SAP RISE Partner mit Einführung des »RISE ONE Service Centers«

Filderstadt, 27. März 2024 - Die All for One Group, SAP Cloud Champion 2023 und SAP »Partner des Jahres« in den Kategorien »RISE with SAP, public & private Cloud«, stärkt ihre Position als führender SAP RISE Partner durch die Einführung eines RISE ONE Service Centers.

RISE ONE, die integrierte Lösung für SAP ERP in der Cloud, kombiniert das bewährte »RISE with SAP« mit den Integrations-, Innovations- und Support-Services der All for One. Die ganzheitliche Cloud-Lösung ermöglicht dabei eine nahtlose Integration von Unternehmenssystemen, um plattform- und abteilungsübergreifend einen echten Mehrwert in der effizienten Zusammenarbeit zu schaffen. So ermöglicht RISE ONE beispielsweise einen sicheren und mobilen SAP-Zugriff unter dem Schutz von Microsoft 365.

Umfassender SAP & Microsoft Support für SAP RISE Kunden

Mit der Einführung des RISE ONE Service Centers bietet All for One nun seinen Kunden einen umfassenden Support für ihre SAP RISE Implementierungen. So profitieren Anwender von einem »single point of contact«, der nicht nur rund um RISE with SAP, sondern auch für Microsoft-bezogene Anliegen zur Verfügung steht, da Microsoft Cloud Services nahtlos in RISE ONE integriert werden können.

»Die Transformation in die Cloud mit RISE with SAP ist ein großer Meilenstein für Unternehmen. Eine fundierte, auch branchenspezifische Beratung über den Wechsel in die Cloud spielt dabei eine entscheidende Rolle für den Projekterfolg. Mit der Einführung des RISE ONE Service Centers bündeln wir unsere Kompetenzen und stellen unseren Kunden einen zentralen Ansprechpartner für sämtliche Tickets als Single Point of Contact, einschließlich Technologie- und Applikationsthemen außerhalb von RISE with SAP zur Verfügung« so Ralf Linha, COO der All for One Group, über die Vorteile des neuen Service Centers.

Vermehrt proaktive Services über das RISE ONE Service Center

RISE ONE bietet Kunden bereits heute eine verbesserte Integration von SAP RISE private Cloud mit Microsoft Cloud Services, welche eine nahtlose Zusammenarbeit und Nutzung von Funktionen wie Chatbots, KI und Automatisierungstools im Office-Bereich ermöglicht.

Darüber hinaus wird All for One sukzessive weitere proaktive Services in RISE ONE integrieren. So soll in Kürze das proaktive Monitoring der Kundensysteme zur Verfügung gestellt werden, das RISE auf Health-Monitoring, Zertifikate, Nummernkreise, Performance und technischen Schwellwerte analysiert. Auf der Roadmap steht zudem die Integration des Managed Archiv Services in RISE ONE, der eine digitale und revisionssichere Archivierung von Unternehmensdokumenten ermöglicht. Nahtlos integriert, erleichtert er einen reibungslosen Dokumentenaustausch und vielfältige Anwendungen im täglichen Bearbeitungsprozess.

»Mit den proaktiven Services wollen wir unseren Kunden zunehmend business-relevante und unternehmensweite Cloud-Services zur Verfügung stellen, die die Ressourcen unserer Kunden schonen. Dabei fokussieren wir uns auch Services, die internationalen technischen und rechtlichen Anforderungen gerecht werden. Die Einführung des gruppenweiten RISE ONE Service Centers ist ein wichtiger Schritt für die Lieferung von proaktiven Services, die wir stark ausbauen werden«, ergänzt Ralf Linha.

Über die All for One Group SE

Die All for One Group ist ein internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider mit starkem SAP-Fokus. Mit dem klaren Anspruch Technologie in konkreten Business Nutzen zu wandeln, begleitet und unterstützt das branchenspezialisierte Unternehmen seine mehr als 3.500 mittelständisch geprägten Kunden aus Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz bei der nachhaltigen Unternehmenstransformation auf ihrem Weg in die Cloud. Im Mittelpunkt steht dabei SAP S/4HANA als digitaler Kern rund um unternehmensweite und branchenspezifische Prozesse. Sowohl bei der Transformation auf SAP S/4HANA mittels dem innovativen Programm CONVERSION/4 als auch im SAP-Cloud-Business ist die All for One Group der führende SAP-Partner in Mittel- und Osteuropa.

Im Geschäftsjahr 2022/23 erzielte die All for One Group SE mit knapp 3.000 Mitarbeitenden einen Umsatz in Höhe von 488 Mio. EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

