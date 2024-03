Einzelhändler haben bereits viele Aspekte des Einkaufs- und Essenserlebnisses automatisiert, wie zum Beispiel Selbstbedienungskassen oder Click und Collect. Wir haben 300 Verbraucher in Deutschland gefragt, was sie über Digitalisierung im Einzelhandel und zu Automatisierungstechnologien denken. Im Einzelhandel und in der Gastronomie, wo KMU in Form von unabhängigen Cafés, Restaurants und Geschäften einen großen Teil des Marktes ausmachen, sind Automatisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...