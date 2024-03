Im Wertpapierhandel liegt der Anteilsschein der Bank of China zur Stunde im Plus. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 0,39 Euro. Der Anteilsschein der Bank of China verzeichnet derzeit einen Wertanstieg von 1,83 Prozent. Er hat sich um 1 Cent gegenüber dem letzten festgestellten Kurs des vorigen Handelstages verbessert.

Den vollständigen Artikel lesen ...