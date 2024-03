ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Linde von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 482 auf 510 US-Dollar angehoben. Zwar setze der Gasekonzern seine Unternehmensstrategie innerhalb der Branche am besten um, und die Expansion des zu adressierenden Marktes sei attraktiv, schrieb Analyst Joshua Spector in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch die wieder rekordhohen Bewertungskennziffern spiegelten dies bereits wider. Zudem dürfte sich das Gewinnwachstum (EPS) verlangsamen. In naher Zukunft fehle es an Kurstreibern für die Aktie./gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2024 / 23:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2024 / 23:16 / GMT



ISIN: IE000S9YS762

