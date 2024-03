Der Sparkassen-Fondsanbieter Deka hat sein Gewinnziel für 2023 verfehlt. Darüber hatte PLATOW Sie bereits vorab informiert. Der Gewinn fiel leicht auf 972 Mio. Euro. Nach zwei Prognoseerhöhungen war eigentlich ein Niveau von 1,1 Mrd. bis 1,2 Mrd. Euro angestrebt worden. Grund für das schwächere Ergebnis war eine deutlich höhere Risikovorsorge für Gewerbeimmobilien. Für 2024 gab sich Deka-Chef Georg Stocker vorsichtiger und stellte lediglich ein Ergebnis von 700. Mio. Euro in Aussicht, was er mit dem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld begründete. Die Deka geht davon aus, dass die Krise am Büromarkt anhält. "Die Immobilienmärkte sind immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...