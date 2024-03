EQS-Ad-hoc: STRABAG SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

MKAO Rasperia Trading Limited mit ihrer Beteiligung von 24,1 Prozent an STRABAG SE soll an Iliadis JSC übertragen worden sein



Erwerb der MKAO Rasperia Trading Limited durch Iliadis JSC laut Beteiligungsmeldungen vollzogen

Insbesondere sanktionsrechtliche Prüfung erforderlich

Weiterer angekündigter Erwerb durch Raiffeisen Bank International AG offen

Insbesondere sanktionsrechtliche Prüfung erforderlich

Weiterer angekündigter Erwerb durch Raiffeisen Bank International AG offen

STRABAG SE hat gestern Abend Beteiligungsmeldungen von Oleg Deripaska und Iliadis JSC erhalten, aus denen hervorgeht, dass MKAO Rasperia Trading Limited an Iliadis JSC übergegangen ist, der im Dezember 2023 angekündigte Verkauf in Russland sohin vollzogen wurde.



Laut diesen Meldungen wird MKAO Rasperia Trading Limited mit ihrer Beteiligung von 24,1 Prozent an STRABAG SE nunmehr von Iliadis JSC kontrolliert, während Oleg Deripaska seine bisherige (indirekte) Kontrolle aufgegeben hat.



Weitere Details zur gemäß den Beteiligungsmeldungen nunmehr vollzogenen Transaktion sind der Gesellschaft nicht bekannt. Insbesondere eine sanktionsrechtliche Prüfung kann daher derzeit nicht erfolgen, so dass die Gesellschaft weiterhin davon ausgeht, dass die STRABAG-Aktien der MKAO Rasperia Trading Limited gemäß EU-Sanktionsverordnung eingefroren sind.



Ob der angezeigte Vollzug der Transaktion in Russland Auswirkungen auf den der Gesellschaft ebenfalls im Dezember 2023 gegenüber angezeigten beabsichtigten Erwerb dieser STRABAG SE-Beteiligung durch die Raiffeisen Bank International AG hat, kann die Gesellschaft derzeit nicht beurteilen. Jedenfalls ist der Gesellschaft durch die Raiffeisen Bank International AG keine Beteiligungsmeldung zugegangen, die den Vollzug dieser Transaktion zum Gegenstand hat.



