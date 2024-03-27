The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.03.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.03.2024
ISIN Name
FI4000378674 OMA SAASTOP. 19/24 MTN
DE000HLB0619 LB.HESS.THR.CARRARA04F/14
XS1975757789 BCA POP.SOND 19/24
DE000DW6C3H3 DZ BANK IS.A2038
USU1852LAF41 CLEVELD-CLI. 20/26 REGS
XS1588284056 TORONTO-DOM. BK 17/24 MTN
DE000HLB46V4 LB.HESS.THR.CARRARA04B/23
DE000DW6C854 DZ BANK IS.A2227
FR0013248465 TELEPERFORM. 17-24
XS0768448796 FINGRID 12/24 MTN
DE000BLB2RF0 BAY.LDSBK.IS.14/24 VAR
XS1967658243 KRED.F.WIED.19/24 MTN NK
DE000DG4T2F5 DZ BANK IS.A480
XS1041772986 KONINKLIJKE DSM 14/24 MTN
PTEDPKOM0034 EDP-ENERGIAS 19/79FLR
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.03.2024
ISIN Name
FI4000378674 OMA SAASTOP. 19/24 MTN
DE000HLB0619 LB.HESS.THR.CARRARA04F/14
XS1975757789 BCA POP.SOND 19/24
DE000DW6C3H3 DZ BANK IS.A2038
USU1852LAF41 CLEVELD-CLI. 20/26 REGS
XS1588284056 TORONTO-DOM. BK 17/24 MTN
DE000HLB46V4 LB.HESS.THR.CARRARA04B/23
DE000DW6C854 DZ BANK IS.A2227
FR0013248465 TELEPERFORM. 17-24
XS0768448796 FINGRID 12/24 MTN
DE000BLB2RF0 BAY.LDSBK.IS.14/24 VAR
XS1967658243 KRED.F.WIED.19/24 MTN NK
DE000DG4T2F5 DZ BANK IS.A480
XS1041772986 KONINKLIJKE DSM 14/24 MTN
PTEDPKOM0034 EDP-ENERGIAS 19/79FLR