(shareribs.com) London 27.03.2024 - Die Ölpreise stehen am Mittwoch unter Druck, nachdem das API einen deutlichen Anstieg der Rohöllagerbestände in den USA gemeldet hat. Das private American Petroleum Institute meldete gestern Abend für die vergangene Woche einen Anstieg der Rohölbestände um 9,337 Millionen Barrel. In der Vorwoche war noch ein Rückgang um gut 1,5 Millionen Barrel gemeldet worden. ...

