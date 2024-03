Corpay 1 (NYSE: CPAY), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des Unternehmenszahlungsverkehrs, teilt mit, dass Oliver (Oli) Morris, ein Veteran der Private-Equity- und Fondsverwaltungsbranche, vom Corpay-Geschäftsbereich Cross-Border zum neuen Head of Institutional Fund Services, EMEA, berufen wurde. In dieser neu geschaffenen Position wird Oli Morris für die Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung und den regionalen Teammitgliedern verantwortlich sein und gemeinsam mit ihnen eine umfassende Markteinführungsstrategie entwickeln und umsetzen. Darüber hinaus wird er die Betriebs- und Produktfahrpläne erstellen, um das Geschäft von Corpay im Bereich der institutionellen Fondsdienstleistungen in der gesamten EMEA-Region effektiv zu betreuen und zu erweitern.

Mit über 18 Jahren Erfahrung ist Oli eine dynamische, angesehene und erfahrene Führungspersönlichkeit in den Bereichen Private Equity und Fondsverwaltung in der gesamten Region EMEA. Oli wechselt zu Corpay von TDR Capital, einer Private-Equity-Firma für das gehobene mittlere Marktsegment mit einem verwalteten Fondsvermögen von über 15 Mrd. Euro, wo er als Head of Fund Operations tätig war. Davor war er Global Head of Private Equity bei Sanne, einer führenden globalen Fondsverwaltung, die 2022 von der Apex Group übernommen wurde.

"Ich bin begeistert, dass ein Fachmann vom Kaliber eines Oli in diese Schlüsselposition bei uns wechselt. Seine umfassende Führungserfahrung sowohl in der Private-Equity- als auch in der Fondsverwaltungsbranche ist perfekt auf die derzeitigen Anforderungen von Corpay abgestimmt, da wir uns daran machen, dieses spannende neue Geschäft auf dem britischen und europäischen Markt aufzubauen", sagte Andrew Shortreid, SVP Global Institutional Sales, Corpay Cross-Border. "Angesichts der Tatsache, dass die weltweite Mitteleinwerbung durch alternative Strategien weiterhin 1 Billion US-Dollar pro Jahr übersteigt und traditionelle Finanzinstitute mit zahlreichen Beschränkungen für eine effektive Bedienung dieses Marktes konfrontiert sind, sehen wir eine hervorragende Gelegenheit, das institutionelle Angebot von Corpay auf den weiten Bereich der Fondsdienstleistungen auszudehnen. Mit Oli an der Spitze dieses Geschäftsbereichs bin ich zuversichtlich, dass Corpay einige der besten Talente und Kunden aus der gesamten Region für sich gewinnen wird."

"Ich finde es sehr spannend, gerade an diesem wichtigen Meilenstein in das Corpay-Team einzusteigen und die Expansion in den institutionellen und Fondsbereich fortzusetzen", sagte Oliver Morris, Head of Institutional Fund Services, EMEA, Corpay Cross-Border. "Während sich der Markt weiterhin mit der sich verändernden globalen Landschaft der Finanzinstitute auseinandersetzen muss, engagiert sich Corpay für die Entwicklung neuer und innovativer Lösungen, um in Partnerschaft mit Vermögensverwaltern und ihren Dienstleistern effektive und effiziente globale Kapitalflüsse zu ermöglichen."

Über Corpay

Corpay (NYSE: CPAY) ist ein globaler S&P500-Anbieter von Zahlungsverkehrsdienstleistungen, der Unternehmen und Privatkunden dabei unterstützt, ihre Zahlungen auf einfache und kontrollierte Weise abzuwickeln. Die Corpay-Suite von moderner Zahlungslösungen hilft den Kunden des Unternehmens, fahrzeugbezogene Ausgaben (wie Tanken und Parken), Reisekosten (z. B. Hotelbuchungen) und sonstige Zahlungsverbindlichkeiten (z. B. die Bezahlung von Lieferanten) besser zu verwalten. Dadurch sparen unsere Kunden Zeit und haben letztlich weniger Ausgaben.

Global tätige Unternehmen und Institutionen vertrauen auf die grenzübergreifenden Corpay-Lösungen, wenn es darum geht, ihren internationalen Zahlungsverkehr abzuwickeln, Pläne zum Umgang mit ihren Währungsrisiken umzusetzen und ihr weltweites Wachstum voranzubringen. Wir verfolgen das erklärte Ziel, unübertroffene Dienstleistungen und Fachkenntnisse in Bezug auf weltweite Geldtransfers bereitzustellen.

Corpay Payments made easy. Weitere Informationen finden Sie unter www.corpay.com

1 Corpay bezieht sich in dieser Mitteilung hauptsächlich auf die Cross-Border Division von Corpay https://www.corpay.com/cross-border; eine vollständige Auflistung der Unternehmen, die Teil der Corpay-Marke sind, kann hier eingesehen werden: https://www.corpay.com/compliance.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240327736545/de/

Contacts:

Ansprechpartner bei Corpay:

Brad Loder

VP, Cross-Border Marketing

+1 (647) 627-6635

brad.loder@corpay.com