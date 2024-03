In der jüngsten Handelssitzung schloss die Coca-Cola Aktie bei einem Wert von $60,54, was einer positiven Anpassung von 0,23% zum vorherigen Handelsschluss entspricht und somit die Verluste des S&P 500 von 0,28% übertraf. Auch wenn die Welt des Getränkeriesen im letzten Monat eine Wertminderung von 0,51% erlitt und damit hinter dem Gewinn des Konsumgütersektors von 0,35% und der S&P 500-Entwicklung von 2,67% zurückblieb, besteht in der Anlagegemeinschaft erhöhte Aufmerksamkeit bezüglich des bevorstehenden Ergebnisberichts. Es wird erwartet, dass das Unternehmen ein EPS von $0,70 verkünden wird, was einem Wachstum von 2,94% im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Zusätzlich wird ein Umsatz von $10,98 Milliarden prognostiziert - ein minimales Plus von 0,01% gegenüber dem Vorjahr. Für das Gesamtjahr antizipieren Experten ein [...]

Hier weiterlesen