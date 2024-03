Nach einem kurzen Zwischenspurt befindet sich die CureVac-Aktie (WKN: A2P71U) wieder im Tiefflug. Am Dienstag hat sie -6,6% verloren und notiert bei 2,94 US$. Droht Anlegern hier weiteres Ungemach? CureVac vorgestellt CureVac mit operativer Zentrale in Tübingen erforscht und entwickelt Arzneimittel auf Grundlage des Botenmoleküls mRNA. Derzeit arbeitet das Unternehmen zusammen mit dem britischen Pharmariesen GlaxoSmithKline (GSK) an einem verbesserten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...