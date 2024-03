Der DAX steht am Mittwoch nah der Marke von 18.400 Punkten. Gibt es bald das nächste Rekordhoch für den deutschen Leitindex? Außerdem im Fokus: die Aktien von DWS und Jenoptik. Der DAX bleibt auch am Mittwoch in rekordnahen Höhen. Kurz nach der Eröffnung stand er mit plus 0,08 Prozent auf 18 398,50 Punkten nur wenige Zähler unter der Bestmarke vom Vortag. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verbuchte ein Minus von 0,05 Prozent auf 26 858,17 Zähler. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...