Hannover (www.anleihencheck.de) - Trotz nachlassender Inflation bleibt die Verbraucherstimmung in Deutschland verhalten, so die Analysten der Nord LB.Das Barometer für das Konsumklima im April sei zwar den zweiten Monat in Folge gestiegen - und zwar um 1,4 auf -27,4 Punkte, wie die GfK und das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) mitgeteilt hätten. Die Erholung komme jedoch nur langsam und sehr schleppend voran, so NIM-Konsumexperte Bürkl. Reale Einkommenszuwächse und ein stabiler Arbeitsmarkt hätten an sich ein gutes Fundament für eine rasche Erholung gebildet: "Aber den Konsumenten fehlt es immer noch an Planungssicherheit und Zukunftsoptimismus." ...

