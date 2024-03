Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das datenseitige Interesse richtet sich heute auf die vorläufigen Verbraucherpreise in Spanien, so die Analysten der Helaba.Sie würden eine Indikation für die Inflationsentwicklung im laufenden Monat März liefern. Frankreich melde die Zahlen am Karfreitag und Deutschland erst nach den Feiertagen, sodass auch die Schnellschätzung der EWU-Teuerung erst in der kommenden Woche zu erwarten sei. Zu erwähnen seien noch die heutigen Stimmungsumfragen der EU-Kommission. Beim Verbrauchervertrauen werde die leichte Verbesserung gegenüber dem Februar wohl bestätigt. Interessanter sei das Industrievertrauen. ...

